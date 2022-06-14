"Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются", - жена советует офицеру РФ, как вести себя с подчиненными

В перехваченном разговоре оккупант и его супруга обсуждают методы наведения порядка в военном подразделении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

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Женщина рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".

Офицер-рашист отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны: "Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доведу обставновку, хотя бы. Хоть кто-нибудь будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает". Объясняет, что сложилась критическая ситуация по поводу морального состояния подразделения.

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На это жена дает "практичный" совет: "Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются... Добрая у тебя жена. Как говорится: бей своих, чтобы чужие боялись".