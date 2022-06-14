У Украины есть средства противовоздушной обороны, но не противоракетной. Поэтому не удается сбивать все ракеты оккупантов, - Воздушные силы ВСУ
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов – это летательные аппараты врага – самолеты и вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению, не все", – пояснил он.
Отвечая на вопрос, почему не удается сбить отразившиеся все удары, Игнат отметил, что российские ракеты спроектированы с использованием новых технологий и могут летать на сверхнизких высотах - от 50 метров. Тогда их становится трудно выявить, а в отдельных ситуациях снаряды могут исчезать с радаров.
"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров, и не все средства ПВО могут уничтожать", – добавил Игнат.