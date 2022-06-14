Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ европейского образца, - МВД

Обменять водительское удостоверение на документ европейского образца можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Главный сервисный центр МВД Украины продолжает работать для улучшения жизни украинцев, в частности, привлекая европейский опыт. Поэтому украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза.

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС обсуждают возможность всеобщего признания водительских удостоверений украинских беженцев, - СМИ

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт, копию ИНН и водительское удостоверение.