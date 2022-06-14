Uklon и Нацполиция внедряют систему оповещения для поиска пропавших детей

Украинский онлайн-сервис по вызову автомобилей Uklon и Национальная полиция Украины начали сотрудничество с целью розыска пропавших детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали заместитель главы Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич и операционный директор и соучредитель Uklon Сергей Смусь, сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что в рамках сотрудничества Uklon начинает разработку и внедрение среди своих клиентов системы оповещения о розыске детей. Подробная информация о розыске и фотографиях ребенка будет распространяться среди пользователей сервиса именно в тех зонах, где его в последний раз видели.

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Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил важность такой инициативы, особенно в условиях военной агрессии РФ против Украины.

"Мы выполняем колоссальную работу по розыску ребенка, подключаем и общественность, и соцсети, мобильных операторов. Но даже если один ребенок не найден – это очень страшная беда. И такой инструмент с использованием программы Uklon, уверен, станет очень эффективным. Помощь общественности, помощь бизнеса в розыске детей – это очень важно для нас", – сказал он.

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Операционный директор и соучредитель онлайн-сервиса Сергей Смусь, в свою очередь, отметил, что у компании достаточно технической экспертизы и наработанных современных решений для инфраструктуры городов, которые могут быть полезны вне бизнеса.

"Мы – украинская компания, и уже давно остаемся рядом с украинцами, какими бы ни были времена. И я рад такому партнерству. Действительно хочу, чтобы таких общих проектов становилось в нашей стране больше. Бизнес может стать сильным партнером для государства и иметь существенную пользу. в жизни и безопасности украинцев", - сказал Смусь.