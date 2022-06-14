Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации

Распространяемые роспропагандой сообщения якобы об обстрелах оккупированного Донецка украинской армией являются дезинформацией для дискредитации ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для чего рашисты обстреливают Донецк и другие города Донбасса?"

Для этого есть несколько причин:

Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России.

Во-вторых: мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая и они не понимают, чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной.

Напомним: именно с провокационных обстрелов пограничного пункта в Курской области началась полномасштабная война России против Украины в феврале", - сообщили в ЦПИ.

Смотрите: "Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж