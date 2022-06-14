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Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации

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Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации
Распространяемые роспропагандой сообщения якобы об обстрелах оккупированного Донецка украинской армией являются дезинформацией для дискредитации ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для чего рашисты обстреливают Донецк и другие города Донбасса?"

Для этого есть несколько причин:

Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России.

Во-вторых: мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая и они не понимают, чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной.

Напомним: именно с провокационных обстрелов пограничного пункта в Курской области началась полномасштабная война России против Украины в феврале", - сообщили в ЦПИ.

Смотрите: "Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Caidence
    Ага, нехай виходять із зони комфорту!
  • Вася Быколог
    Так. Вибір у динирівців не великий. Не підеш на фронт, щоб тебе вбили ВСУ - тебе вбють ординці.
    Добігались з прапорами раисси.
  • Solsky Wasyl
    та їхні воякі довбані були в тому числі і в Маріуполі, хиба побачили нарешті як це, коли дійсно обстрілюють і ********, і 8 років не знадобилося, щоб нещасне місто зрівняти із землею, а людей кого вбили, кого вислали, але долю занепастили їм всім. Ось таке воно "освобождєніє".
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