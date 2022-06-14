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Штайнмайер защитил Шольца после критики Зеленского: Дождитесь визита канцлера в Киев

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Штайнмайер защитил Шольца после критики Зеленского: Дождитесь визита канцлера в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встал на защиту канцлера Олафа Шольца после недавней критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский ранее заявил, что Шольцу следует отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией.

По словам Штайнмайера, Германия "твердо стоит на стороне Украины - народа, испытавшего вторжение со стороны России".

Штайнмайер посоветовал дождаться предстоящего визита Шольца в Киев: "Тогда в прямых переговорах вы сможете дойти до другой точки зрения и в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук встретился со Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    всё выглядит так, что дерьмак дал задание своей кукле перессорится вообще со всеми союзниками, чтобы они полностью отвернулись от Украины.
  • Валерия Ларченко b661826f
    зелупа за год,даже когда совсем уже припекло, так и не собрался заняться обороной страны ...а теперь ,от его гнусавых визгов,впечатление ,что у нас то Байден,то Шольц президент ,только не зелёное чмо
  • vismavista
    Это правда. Плевать в глаза донорам и одновремено в хамской манере требовать, это фирменный стиль наших креслесидельцев, так и не понявших, что они не в Квартале и поливают грязью не Ющенко. А посла- начальником бани, а не диполоматом работать.
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