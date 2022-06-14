Львовский суд запретил еще две партии – херсонских коллаборантов Сальдо и Стремоусова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".
Там напоминают, что Стремоусов, как и Сальдо, сразу после оккупации Херсона перешел на сторону России.
Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.
Это уже пятая и шестая пророссийские партии, за последние дни были запрещены в судебном порядке. Ранее под запретом оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие". Единственная партия, подавшая встречный иск – это пророссийский политический проект "Прогрессивная соцпартия Украины" Натальи Витренко.
Информацию о запрещении шести партий также подтверждают в пресс-службе СБУ.
Минюст подал иски о запрете 11 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановила" СНБО. В решении Совбеза фигурировали также партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария, "Левая оппозиция", "Союз левых сил", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, которые также могут быть запрещены в судебном порядке.
Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок", 13 июня - партию "Социалисты", 14 июня - партию "Наши".