Львовский суд запретил еще две партии – херсонских коллаборантов Сальдо и Стремоусова

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию бывшего херсонского главы "Блок Владимира Сальдо" и партию "Государство", где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

Там напоминают, что Стремоусов, как и Сальдо, сразу после оккупации Херсона перешел на сторону России.

Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.

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Это уже пятая и шестая пророссийские партии, за последние дни были запрещены в судебном порядке. Ранее под запретом оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие". Единственная партия, подавшая встречный иск – это пророссийский политический проект "Прогрессивная соцпартия Украины" Натальи Витренко.

Информацию о запрещении шести партий также подтверждают в пресс-службе СБУ.

Минюст подал иски о запрете 11 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановила" СНБО. В решении Совбеза фигурировали также партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария, "Левая оппозиция", "Союз левых сил", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, которые также могут быть запрещены в судебном порядке.

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Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок", 13 июня - партию "Социалисты", 14 июня - партию "Наши".