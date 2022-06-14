Переговоры с Украиной после 15 апреля "заглохли", – помощник Путина Ушаков

С момента передачи Украине российских предложений российско-украинский переговорный процесс поставлен на паузу, так на них Киев не ответил.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Помощник Путина напомнил, что последняя очная встреча участников переговоров состоялась в Стамбуле, 15 апреля Украине были переданы российские предложения.

"Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло", - сказал Ушаков.

В настоящее время ситуация, по его словам, не изменилась.

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