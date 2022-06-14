Правительство согласовало "транспортный безвиз" с ЕС, соглашение подпишут до конца июня

Украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Украинские перевозчики ждали этого почти пять лет - вчера мы согласовали окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии. Если коротко, для перевозчиков подписание этого Соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС", - сказано в сообщении.

Найем отметил, что за последние пять лет ЕС стал основным торговым партнером Украины. Удельный вес товарооборота со странами Евросоюза в 2021 г. составил более 41%, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти на 42%. Дальнейший рост был ограничен недостатком разрешений на международные перевозки, количество которых по отдельным направлениям либо оставалось неизменным, либо значительно сокращалось. Фактически разрешительная система была искусственным барьером для свободной торговли, ограничивая не только двустороннюю торговлю, но и транзит наших товаров по странам ЕС.

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"А за три последних месяца в связи с блокировкой украинских портов объем товарооборота с ЕС автомобильным транспортом вырос в несколько раз. Для понимания, только топливо автомобильным транспортом было импортировано в 15 (!) раз больше, чем в довоенные времена. Очевидно, никакое разрешительное система такой нагрузки бы не выдержала, и был велик риск остановки экспорта автотранспортом уже в сентябре-октябре", - отметил заместитель министра инфраструктуры.

Он отметил, что после подписания Соглашения о транспортной либерализации проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно. Подписание документа планируется до конца текущего месяца.