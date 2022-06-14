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У нас нет данных о совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ, - Зеленский

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У нас нет данных о совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что не владеет данными о совершении украинскими военнослужащими военных преступлений.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет данных, где мы на своей земле совершали какие-то преступления", - отметил глава государства.

"Мы открытая и демократическая страна. Я знаю, что наши люди не насиловали людей, не мародерили. Но война и наверняка на войне бывает всякое. Поэтому мы очень открыты, чтобы никто нас не обвинял, что мы что-то скрываем. Мы сразу сделали открытую международную следственную комиссию. Мы пригласили представителей прокуратур других государств. …Мы открыты, к нам приезжают люди из других государств. Именно для того чтобы никто не думал, что мы что-то скрываем. Пока что мы видели братские могилы, которые оставила после себя эта орда российской армии", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • V Vv 00263b4f
    У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів, клован! Вони захищають свою земля, а на війні усі методи добрі, уклоніст(не знаю аналога цьому слову в українській мові) ти недороблений!
  • Федя Рашпиль 20835d0e
    я юхею , ..." відключіть йому мікрохфона " , поступили жалобы с той стороны шо бурятов убивают неправильно ????
  • 5 копійок
    А здача ворогу територій це військовий злочин, чи ні?
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