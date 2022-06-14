У нас нет данных о совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что не владеет данными о совершении украинскими военнослужащими военных преступлений.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет данных, где мы на своей земле совершали какие-то преступления", - отметил глава государства.

"Мы открытая и демократическая страна. Я знаю, что наши люди не насиловали людей, не мародерили. Но война и наверняка на войне бывает всякое. Поэтому мы очень открыты, чтобы никто нас не обвинял, что мы что-то скрываем. Мы сразу сделали открытую международную следственную комиссию. Мы пригласили представителей прокуратур других государств. …Мы открыты, к нам приезжают люди из других государств. Именно для того чтобы никто не думал, что мы что-то скрываем. Пока что мы видели братские могилы, которые оставила после себя эта орда российской армии", - подчеркнул президент.

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