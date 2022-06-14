Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Об этом заявили несколько чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Они заявили, что все прекрасно понимают, на какие жертвы пошли украинцы ради вступления в ЕС, и ясно осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

"Еврокомиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами" , – сказал один высокопоставленный чиновник.

Признание Украины как страны-кандидата в конечном счете требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Совете ЕС, которые могут рассмотреть этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. Однако, как минимум три страны все еще выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

Вместе с тем чиновники заявляют, что Еврокомиссия в целом поддерживают Молдову, где сейчас действует жесткое проевропейское правительство, но менее уверена в Грузии, которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката.

Читайте: Правительство согласовало "транспортный безвиз" с ЕС, соглашение подпишут до конца июня