Украина получила от западных партнеров 10% от оружия, которое просила - Маляр

На сегодняшний день Украина получила только 10% оружия, о котором просила у Запада, а ВСУ на поле боя в день тратят в 10 раз меньше артиллерийских снарядов, чем российская армия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

"Возможности по вооружению и количеству военнослужащих в России значительно перевешивают. Каких усилий не прикладывала бы Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы сегодня имеем примерно 10%", – сказала Маляр.

По ее словам, на поле боя украинские военнослужащие ежедневно тратят около 5000-6000 артиллерийских снарядов, тогда как РФ – в 10 раз больше.

Она также сообщила, что РФ пытается всячески блокировать поставки оружия в Украину, срывая такие договоренности или мешая транзиту оружия через другие страны, задействовав свои агентурные сети.

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