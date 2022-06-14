Шварценеггер призвал Европу отказаться от покупки энергоносителей у России: "На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Во время своего выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене, Шварценеггер процитировал исследование, показывающее, что Европа до сих пор платит России десятки миллиардов долларов за энергоносители.
"Давайте будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но в то же время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо", – сказал Шварценеггер.
"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – подчеркнул актер.
По его мнению, российская агрессия против Украины стала еще одной причиной, почему мир и Европа, в частности, должны отказаться от использования ископаемого топлива.
"Мы должны прекратить лгать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом", – заявил Шварценеггер.