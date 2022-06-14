Возвращение людей из-за границы помогает государству, но это выбор каждого украинца, - Зеленский

Возвращение украинцев из-за границы помогает государству, но поскольку идет война, это выбор каждого человека.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции для представителей датских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы сегодня закончилась война, я бы полностью обратился бы ко всем ( украинцам. - Ред.) и попросил бы всех вернуться. Я уверен, что наши украинцы обожают Украину и для них это лучшее государство... Но сегодня война еще не закончилась, поэтому существует опасность в некоторых районах, в некоторых регионах нашего государства. И потому я считаю, что каждый день, когда украинцы будут возвращаться, они будут начинать запускать экономику нашего государства. Для нас это важно, но пока война не закончилась, я не могу обращаться с просьбой вернуться. Я могу сказать только одно: возвращение каждого помогает Украине, но сегодня это тот период, когда мы воюем, так это выбор каждого украинца", - сказал Зеленский.

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По его словам, восстанавливать страну должны именно те люди, для кого она является родным домом.

"У нас свободное государство, только знайте одно, что мы на вас очень рассчитываем, мы хотим, чтобы вы оставались гражданами Украины, и я уверен, что это желание у нас совпадает", – добавил Президент.