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Возвращение людей из-за границы помогает государству, но это выбор каждого украинца, - Зеленский

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Возвращение людей из-за границы помогает государству, но это выбор каждого украинца, - Зеленский
Возвращение украинцев из-за границы помогает государству, но поскольку идет война, это выбор каждого человека.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции для представителей датских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы сегодня закончилась война, я бы полностью обратился бы ко всем ( украинцам. - Ред.) и попросил бы всех вернуться. Я уверен, что наши украинцы обожают Украину и для них это лучшее государство... Но сегодня война еще не закончилась, поэтому существует опасность в некоторых районах, в некоторых регионах нашего государства. И потому я считаю, что каждый день, когда украинцы будут возвращаться, они будут начинать запускать экономику нашего государства. Для нас это важно, но пока война не закончилась, я не могу обращаться с просьбой вернуться. Я могу сказать только одно: возвращение каждого помогает Украине, но сегодня это тот период, когда мы воюем, так это выбор каждого украинца", - сказал Зеленский.

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По его словам, восстанавливать страну должны именно те люди, для кого она является родным домом.

"У нас свободное государство, только знайте одно, что мы на вас очень рассчитываем, мы хотим, чтобы вы оставались гражданами Украины, и я уверен, что это желание у нас совпадает", – добавил Президент.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    У всіх різні рівні вольності, у Суркісів, чи у хлопця з села який немає ні грошей ні права поїхати, бо військовий стан. Скумбрія твоя і дітки, та 30 тисяч мертвих маріупольців. Здогадайтеся кого він вивіз до війни з країни, маріупольців, чи свою самку дкркувату з лічінкамі
  • Олександр e433b0f9
    Ти **** разом із Порошенком мали 8 років для того, шоб підготувати армію до війни.
    Зараз ти кидаїш на передову простих людей, які навіть не розуміють звідки прилітає їх останній снаряд. При 10-ти кратній перевазі противника в артилерії. Ці гроші , на які мали бути построєна наша армія, ви всі суки вкрали. ******** всі на фронт , всі , хто командував і приймав рішення. А коли вас усіх там *******, тоді і ми підем захищати , тільки вже себе, бо зараз виходить шо ми вас захищаємо, шоб ви знов остались живі і нами потім покамандували.
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Так отож. Уявімо, війна завершена перемога!
    Чудово. Питання:
    1. Куди повертатись тим в кого зруйноване житло?
    2. Що робити у зруйнованій економіці мільйонам жінок та дітей?
    Я більш ніж певен що проблеми ціх людей нашою державою не будуть вирішені.
    Тому насправді багато повернеться одразу( у кого є де жити) але будуть ті хто лишиться тимчасово чи назавжди.
    Багато виїдуть після війни.
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