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В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин

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В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин
В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин, а новости о возможном привлечении их в армию являются фейком, распространяемым российскими пропагандистами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.

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По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодняшний день мобилизация произошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.

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Топ комментарии

  • Олександр e433b0f9
    Не розглядає пока? А шо може розглянути? Може дітей ще тоже розглянете?
    Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
  • krot_lub
    Ідея Мар'яни Безуглої та Третьякової.
  • Роман Коваленко 8295bff0
    Действительно странно. Много лет идет ожесточенная борьба за равноправие, даже язык изуродовали, появились директорки и министерки, даже праздник защитников уже равноправный... В организациях квоты, в объявлениях работодателям запретили указывать пол работника... Но почему-то женщины имеют права выезжать за границу, а мужчины нет. И тишина по поводу явной дискриминации по половому признаку)))
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