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В США оценили планы Путина по захвату всей Украины

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В США оценили планы Путина по захвату всей Украины
В США не сомневаются, что Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, считают, что это ему не удастся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Я все еще думаю, что у него есть проекты на значительной части Украины, если не на всей стране. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал заместитель министра обороны США Колин Кал.

Он добавил, что россияне могут получить тактические преимущества по некоторым направлениям. Однако захватить всю Украину им не удастся.

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Топ комментарии

  • Andriy
    Це до зебілів, які нічого для армії не робили. США, по великому рахунку, нам нічого не винні.
  • YU ST
    Владімір Путін, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
  • Andriy
    Я в ЗСУ, придурок. Це може тобі платять за різну фігню в підтримку зелоха. Мені на таке часу нема. Та і норм робота була до того.

    Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
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