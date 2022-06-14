У оккупантов проблемы с комплектованием подразделений: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехват ГУР. АУДИО

Российская 64-я отдельная мотострелковая бригада, совершавшая зверства в Буче, испытывает проблемы с пополнением личным составом.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор офицеров 64-й ОМСБр ВС РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

В ходе разговора подчиненный офицер спрашивает своего командира относительно правдивости слухов об увольнении Шойгу. Командир опровергает: "Нет, вроде. Вот он недавно Омурбекову (командиру 64 бригады) звезду вручал (звание полковника)".

Оккупанты обсуждают обещанные российскими властями денежные надбавки: "Зае… (прекрасно). А то у нас отказников просто вообще – море". В их подразделении практически невозможно набрать должное количество желающих служить: "Здесь 150 отказников. Все, кто оттуда приходит. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто второй раз захочет в эту задницу?"

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Напомним, что 64 ОМСБр именно то подразделение, совершавшее ужасные преступления во время оккупации Бучи. После увольнения Бучи, командир 64 ОМСБр, Азатбек Омурбеков, получил государственные награды РФ и внеочередное звание.