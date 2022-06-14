Делегация Рады начала визит в США - будут убеждать предоставить больше оружия

Делегация Верховной Рады и сенаторы верхней палаты Конгресса США обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину, рассказала народный депутат Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Наша делегация сегодня начала работу в Вашингтоне, будем здесь несколько дней. Первые встречи с сенаторами верхней палаты мы провели и говорили о вещах, которые сейчас нужны – это оружие, тяжелое вооружение", - сказала Кравчук в эфире национального телемарафона во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что в бюджете США заложены значительные средства на вооружение для Украины.

"И теперь наша основная задача – проговорить с конгрессменами, чтобы они контролировали эти средства, чтобы эти средства тратились быстро и на то, что необходимо Украине, которые просят ее Вооруженные Силы", – отметила народный депутат.

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По словам Кравчук, в планах парламентской делегации – договориться о ежегодной программе, предусмотренной в американском бюджете, на милитарную поддержку, на вооружение Украины, по примеру формата, "как они работают с Израилем".

Кравчук отметила, что одна из задач визита депутатов в США – обеспечить продолжение двухпартийной поддержки Украины.

"Это очень важно, поскольку ни один закон не пройдет без двухпартийной поддержки", – отметила Кравчук.

Кравчук также сообщила, что планируются встречи украинской парламентской делегации в министерстве иностранных дел США и Пентагоне.

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