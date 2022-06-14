Рассчитываю, что Австрия осознает стратегическую роль Украины как гаранта безопасности Европы - Стефанчук встретился со спикером парламента Австрии Соботкой

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Президентом Национального Совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Спикеры обоих парламентов обсудили поддержку Украины на ее пути к получению статуса кандидата в члены ЕС, участие Австрии в восстановлении Украины, наказание агрессора за развязывание войны против Украины.

"Рассчитываю, что Австрия осознает стратегическую роль Украины как гаранта безопасности Европы и экономический потенциал нашего государства и будет выступать в поддержку членства Украины в ЕС", - отметил Руслан Стефанчук.

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Председатель Верховной Рады Украины отметил важность поддержания регулярного межпарламентского диалога между странами и принятия Парламентом Австрии решения о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Руслан Стефанчук поблагодарил за разноплановую помощь и пригласил Президента Национального Совета посетить Украину.

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