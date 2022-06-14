В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны

Министры внутренних дел и труда Германии, посещая учреждение для приема беженцев в Берлине, сказали, что многие украинские беженцы останутся в стране даже после окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По словам министра труда Губертуса Гайля, интеграция беженцев в Германии происходит "большими шагами".

"Даже если война вскоре застопорится и будет достигнуто прекращение огня, разрушения будут настолько серьезными, что возвращение многих людей за короткое время нереально", – считает Гайль.

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"Вот почему мы в Германии дольше будем нуждаться в щедрости", - добавил он.

Сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг также считает, что количество украинских военных беженцев в столице может снова увеличиться.

На данный момент количество прибывающих в Берлин немного снизилось до 500 человек в день, "но мы должны ожидать внезапного увеличения в любое время", - считает Киппинг.

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По ее словам, темпы прибытия зависят от хода войны и событий в других странах, принимающих украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России граждане Германии пожертвовали Украине 812 миллионов евро – это максимальная номинальная сумма пожертвований со времен Второй мировой войны.