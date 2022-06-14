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В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны

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В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны
Министры внутренних дел и труда Германии, посещая учреждение для приема беженцев в Берлине, сказали, что многие украинские беженцы останутся в стране даже после окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По словам министра труда Губертуса Гайля, интеграция беженцев в Германии происходит "большими шагами".

"Даже если война вскоре застопорится и будет достигнуто прекращение огня, разрушения будут настолько серьезными, что возвращение многих людей за короткое время нереально", – считает Гайль.

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"Вот почему мы в Германии дольше будем нуждаться в щедрости", - добавил он.

Сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг также считает, что количество украинских военных беженцев в столице может снова увеличиться.

На данный момент количество прибывающих в Берлин немного снизилось до 500 человек в день, "но мы должны ожидать внезапного увеличения в любое время", - считает Киппинг.

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По ее словам, темпы прибытия зависят от хода войны и событий в других странах, принимающих украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России граждане Германии пожертвовали Украине 812 миллионов евро – это максимальная номинальная сумма пожертвований со времен Второй мировой войны.

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  • Oleg Zaporogec
    Серед моїх знайомих та колег за кордон дременули у першу чергу ті хто голосували за членограя і їм какая разніца
  • Bodalux
    Це з одного боку, а з другого багатьом не буде чого повертатися в Україну, якщо втрачені житло, майно.
  • Paul Foxen
    Кожна країна з будь-якої ситуації буде для себе шукати щось позитивне, й користь. вони дітям жінкам дадуть умови, щоб покращити генофонд, чому б ні. Кожен бореться за людський ресурс як може. он США науковців і талановитих людей приманювали і забирали з всіх помийок світу типу срср і тд, даючи нормальне життя. хто винен українцям що в них дебільна влада яку вони ж самі і обрали. які не забезпечили ні безпеку ні нормальний рівень життя нічого...
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