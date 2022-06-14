"Рамштайн-3" соберет около 50 стран, поддерживающих Украину, - посол США при НАТО Смит

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

Об этом сообщила во вторник во время онлайн-брифинга постоянная представительница США при НАТО посол Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В среду США организуют заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое соберет вместе представителей около 50 стран, которые обеспечивают поддержку Украине", - отметила Смит.

Она уточнила, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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В частности, по ее словам, обсуждается ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, "какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине в близких и средних перспективах, а также в дальнейшем", чтобы помочь ей обеспечить победу в этой войне.

Соединенные Штаты, со своей стороны, подтвердят, что будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо, отметила посол. В этой связи она напомнила, что с момента начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты предоставили Украине 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.

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В четверг в Брюсселе состоится министерская встреча НАТО на уровне глав оборонных ведомств стран-членов Альянса. Вопросы реагирования НАТО на нынешнюю ситуацию безопасности, связанную с войной России против Украины, а также политики сдерживания и обороны Альянса и поддержки Украины будут стоять на повестке дня этой встречи.