В Праге закроют центр приема украинских беженцев

Администрация Праги в ночь на четверг закроет центр в районе Высочаны, который принимал в первую очередь украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Это связано с перегруженностью чешской столицы по сравнению с другими регионами и недостаточной пропускной способностью, сообщили власти Праги.

После закрытия столичного Регионального центра содействия Украине (KACPU) государство обеспечит регистрацию беженцев в центрах других чешских регионах. Об этом журналистам во вторник заявил вице-премьер-министр и глава МВД Вит Ракушан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Праге готовят второй палаточный городок для беженцев из Украины

Изменение, по его словам, будет заключаться лишь в том, что оформление необходимых документов станет менее комфортным для прибывающих.

По словам Ракушана, все центры помощи нормализуют график работы с начала летних каникул, и в зависимости от количества беженцев могут, например, сократить часы работы.

Также читайте: В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны