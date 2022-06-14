Российские оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова", - Андрющенко

В Мариуполе сотрудники Следственного комитета РФ заставляют местных жителей писать заявления об уничтожении их жилья якобы вооруженными силами Украины в обмен на обещание компенсационных выплат.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

СК РФ уже неделю работает в Мариуполе. Российские силовики рапортуют о тысячах письменных заявлений о "преступлениях ВСУ".

"Оккупанты, пользуясь горем и надеждой мариупольцев, сфальсифицировали заявления об уничтожении жилья "украинской армией". Это названо основным условием проведения выплат. Не пишешь – не получаешь деньги. По факту об обещаниях компенсаций уже забыли, но тысячи письменных собственноручно составленных заявлений уже на руках", – пишет Андрющенко.

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В то же время россияне "высадили целый десант из пропагандистов-волонтеров".

"За буханку хлеба голодных и дезориентированных людей записывали на камеру, провоцируя говорить о "преступлениях Азова". Рядом – всегда человек с автоматом. Вариантов сказать правду в реальной ситуации примерно ноль", – сообщил советник мэра.

Эти заявления и видеозаписи российские следователи приобщают к уголовным делам как доказательства.

"Дальше – больше. Идут по людям, которые подали заявления или "рассказали правду" на камеру и записывают показания в протоколы допросов. Отказаться? Угроза тюрьмы за ложные показания. Результат – прогнозируемый. В состоянии реальной опасности сотни людей вынуждены теперь снова давать заведомо ложные показания", – пишет Андрющенко.

По его данным, эти "показания" уже используются в судах против защитников Мариуполя.