Зеленский узнал, что в армии не хватает бронежилетов, и поручил Залужному провести проверку
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Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному проверить обеспеченность бойцов индивидуальными средствами защиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
Зеленский попросил "очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты".
"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество. И я ожидаю проверок логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", - сказал глава государства.
По его словам, "на сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки".