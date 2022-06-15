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Зеленский узнал, что в армии не хватает бронежилетов, и поручил Залужному провести проверку

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Зеленский узнал, что в армии не хватает бронежилетов, и поручил Залужному провести проверку
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному проверить обеспеченность бойцов индивидуальными средствами защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

Зеленский попросил "очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты".

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество. И я ожидаю проверок логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", - сказал глава государства.

По его словам, "на сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки".

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    В загалі, це повинно робити Міністерство Оборони!!! а не Залужний!
    Чим у тебе Резніков займається?!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    То звіздєц! НачГенштабу має перевірити забезпеченість засобами вндивідуального захисту, а Мар'яна Безумна буде займатися стратегічним плануванням бойових операцій! А хто ж за попередні три роки жодного!!! шолома не закупив? А хто не лише не закупив броніки, а й згноїв 5000 тих, що були закуплені попередниками? А скільки засобів індивідуального захисту завіз як волонтерську допомогу сам мільйонер доларовий Зєлєнскій, чи партія Слуга наріду?
  • olele
    а вас у 2019 попереджали

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