Держаться на Донбассе жизненно необходимо, - Зеленский

Жесточайшие бои продолжаются на Донбассе, украинским военным необходимо держаться и наносить как можно больше потерь врагу.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Самые жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом – по-прежнему. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

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