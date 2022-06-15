За безопасность Харькова еще нужно жестко сражаться. Есть болезненные потери, - Зеленский
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Украинские военные несут болезненные потери в Харьковской области, но за ее безопасность еще предстоит жестко сражаться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
"Мучительные потери имеем и в Харьковской области, где российская армия пытается усилить свои позиции. Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко сражаться за полную безопасность для Харькова и области", - отметил он.