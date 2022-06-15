Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - Столтенберг
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи лидеров альянса в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
В Гааге обсудили будущие решения саммита, который в документе назван "историческим и трансформирующим".
Дискуссия касалась необходимости продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
"И я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Зеленского в его обращении к лидерам НАТО на нашем саммите в Мадриде", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО в ответ на вторжение России в Украину укрепило свою способность защищать и защищать каждый дюйм территории союзников. В Мадриде будут приняты решения о следующих шагах по укреплению НАТО.
Также на встрече в Гааге лидеры альянса рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в оборону и финансирование НАТО.
Кроме того, сообщается, что в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО, которая будет содержать оценку изменившейся среды безопасности и основные ценности и задачи блока.