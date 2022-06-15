США не против союза Украины, Британии, Польши и стран Балтии, - посол при НАТО Смит
Об этом сказала постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе. – Ред.)", - прокомментировала посол США.
Она добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.
"Итак, если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", - отметила американский дипломат.
Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.
Как сообщалось, в конце прошлого месяца итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники в дипломатических кругах впервые сообщило об инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать новый альянс в Европе. По информации издания, этот союз должен включать Великобританию, Польшу, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, а также на определенном этапе – Турцию.
На прошлой неделе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что является сторонником скорейшего формирования союза Великобритания – Польша-Украина. Более того, по его словам, такой союз "должен быть еще максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами".