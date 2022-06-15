США не против союза Украины, Британии, Польши и стран Балтии, - посол при НАТО Смит

США заинтересованы в укреплении возможностей НАТО и готовы приветствовать региональные инициативы, в частности, объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз, если он будет усиливать оборонный потенциал.

Об этом сказала постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе. – Ред.)", - прокомментировала посол США.

Она добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.

"Итак, если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", - отметила американский дипломат.

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Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

Как сообщалось, в конце прошлого месяца итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники в дипломатических кругах впервые сообщило об инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать новый альянс в Европе. По информации издания, этот союз должен включать Великобританию, Польшу, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, а также на определенном этапе – Турцию.

На прошлой неделе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что является сторонником скорейшего формирования союза Великобритания – Польша-Украина. Более того, по его словам, такой союз "должен быть еще максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами".