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В течение 14 июня на южном направлении уничтожены 70 оккупантов и 60 единиц техники, - ОК "Південь"

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В течение 14 июня на южном направлении уничтожены 70 оккупантов и 60 единиц техники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 14 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Противник в нашей операционной зоне продолжает ведение боевых действий путем контрбатарейной борьбы. Активных наступательных действий не ведет, укрепляет оборонительные рубежи".

Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

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В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов на Херсонщине. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлены 2 командно-наблюдательных пункта противника.

Всего за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и свыше 60 единиц вражеской техники, среди которых: 1 вертолет, 1 самоходная пушка "Пион", 1 реактивная система залпового огня "Град", 3 2 ,19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 инженерной техники.

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Также, уничтожены 2 склада боеприпасов.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. 2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию".

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Топ комментарии

  • Urs
    Таким образом, становится понятно, что наступление ВСУ в районе самого Херсона, вполне логично развивается по двум сходящимся направлениям. Причём, судя по действия противника, командование подразделений 33-го и 255-го мсп, а так же сводные тактические группы 10-й обрСпН гу гш вс рф, которые обороняются на этом направлении, весьма слабо представляют себе... где наносится главный удар, а где вспомогательный. Более того, по-моему они даже не поняли того, что ВСУ наступают даже не на сам Херсон (куда именно - не скажу...). И это, меня вполне радует...

    В результате, на сегодняшний момент... украинские войска сумели продвинутся в сторону Дослидного и северо-восточнее Александровки, выйти непосредственно к окраинам Правдино и Солдатского. Это, конечно, не бог весть что... но, однозначно, вполне определённая заявка на приближение весьма интересных событий в районе Херсона...

    Резюмируем...

    В Таврийской операционной зоне украинское военное командование, в ходе своих "контр-наступательных действий" продемонстрировало достаточно интересную методику их организации и проведения. Я бы определил её, как достаточно новаторскую для ВСУ, особенно в сфере так называемого "ассиметричного ответа" противнику, который превосходит тебя по многим параметрам боевой мощи...

    Оказывается, что она позволяет не только более-менее успешно обороняться, но и с не меньшей эффективностью проводить "контр-наступательные" действия...

    В чём она состоит, есессно... никто вам тут не напишет...

    Но, результат, как грится... на лице... противника...
    Машовец
  • vadyan
    60 одиниць техніки??? Ого хлопці погуляли!
  • Gfdf Fffs
    А кто тебе сказал что техника в этот момент вся вот ехала? Может она стояла рядами отстаивалась
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