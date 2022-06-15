Новости • Агрессия России против Украины, Война

НАТО делает недостаточно для защиты и поддержки Украины, - Моравецкий

4 17517
НАТО делает недостаточно для защиты и поддержки Украины, - Моравецкий
НАТО предпринимает недостаточно усилий для защиты и поддержки Украины. Несмотря на это, в условиях современной агрессии РФ против Украины НАТО является единственной структурой, которая может противостоять атакам на Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", – подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас – не через несколько недель, не через месяц. Он также подчеркнул, что украинцам сейчас очень необходима надежда и членство в ЕС – наша основная надежда на будущее.

Читайте: США не против союза Украины, Британии, Польши и стран Балтии, - посол при НАТО Смит

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Он ничего не путает! Он говорит про военную помощь сегодня, а не завтра. Он не призывает вводить войска или вступать в открытое противостояние с ордой. Потому что понимает - сегодня Украина=завтра (15-20 лет) Польша. Если его уже не будет в живых, будут жить его дети и внуки.

    Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

    Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз - не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС - це наша основна надія на майбутнє.
  • Aleksiey Ykropovich
    100%
    Могли хочаб літаки свої відправити разом з пілотами. Коли ще буде нагода Ф35 проти су у реальному бою перевірити? Та й ігнорування знесення рашистами цілих містечок під 0 теж виглядає як трохи підсцикують керівники НАТО.
  • Отто Кац 5dad5414
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости