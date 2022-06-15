Украина должна получить больше тяжелого вооружения, - Столтенберг
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия.
15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины - это формат, который был начат на базе "Рамштайн" несколько месяцев назад.
Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелое вооружение для Украины.
Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", - говорится в сообщении.
Столтенберг напомнил, что союзники по НАТО поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.
"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предусматривать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - добавил генсек НАТО.