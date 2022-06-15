Украина должна получить больше тяжелого вооружения, - Столтенберг

Во время заседания в формате Контактной группы "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы предоставления тяжелого оружия Украине странами НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия.

15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины - это формат, который был начат на базе "Рамштайн" несколько месяцев назад.

Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелое вооружение для Украины.

Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", - говорится в сообщении.

Столтенберг напомнил, что союзники по НАТО поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предусматривать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - добавил генсек НАТО.

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