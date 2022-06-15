Новости • Агрессия России против Украины, Война

В Пентагоне не верят, что Путин достигнет своих целей в Украине

6 62912
В Пентагоне не верят, что Путин достигнет своих целей в Украине
Сопротивление украинских военных не позволит Владимиру Путину достичь определенных целей в войне, развязанной против Украины.

Такое мнение высказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я до сих пор считаю, что у Путина планы на значительную территорию Украины, если не на всю страну. Однако я не думаю, что он может достичь этих целей", - отметил замглавы Пентагона.

По его словам, российские силы иногда могут добиться тактических успехов. Однако, констатировал Кол, украинцы держатся. "Я не думаю, что россияне способны добиться своих грандиозных целей", - подчеркнул замминистра обороны США.

Читайте: Из-за нехватки солдат в российских властях говорят об объявлении мобилизации. Путин выступает против - Bloomberg

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Не досягне. Але скільки при цьому поляже українців..
  • The Wok
    Якби Пентагон ще підкріпив свою невіру HIMARS-ами за ракетами дальність 300 км, було б узагалі чудово...
  • Олег Кущ 3c573107
    В Україні теж не вірять, про що в Пентагоні не вірять. Таке було
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости