Системы Tesla Powerwall 2 появились в Донецкой области, - Минцифры
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Интернет-провайдеры Донецкой области обеспечивают резервным питанием системы Tesla Powerwall 2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в телеграм-канале.
"Tesla Powerwall 2 уже обеспечивает местных интернет-провайдеров резервным питанием, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие электричества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мощному аккумулятору и солнечным панелям от Илона Маска врачи, коммунальщики, пожарные и жители городов будут оставаться на связи.
"Планируем и дальше помогать украинским интернет-провайдерам работать и соединять людей, несмотря на полномасштабную войну", - отметили в министерстве.