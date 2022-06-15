США круглосуточно работают и будут работать над помощью Украины, - Блинкен

США и Запад стремятся прилагать максимум усилий для обеспечения Украины всем необходимым для противостояния России и будут продолжать действовать в этом направлении.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прилагаются очень, очень значительные скоординированные усилия, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно, когда это нужно, и это будет продолжаться", - сказал он в интервью телеканалу РВS.

По его словам, эта задача была поставлена на встрече глав военных ведомств США и 40 стран в немецком Рамштайне.

"Эта группа стран работает каждый божий день, чтобы убедиться, что это происходит", - заверил Блинкен.

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При этом госсекретарь сказал, что США будут поддерживать Украину и при переходе урегулирования конфликта в дипломатическую плоскость.

"Мы полны решимости обеспечить, чтобы Украина получила то, что ей нужно (...), и, наконец, имела сильную руку за любым столом переговоров, которые могут состояться", - заявил он.

Блинкен сказал: "Будущее Украины зависит от самих украинцев. Это зависит от украинского народа, и, наконец, эти решения будут приниматься его демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Он должен будет определить, что отвечает лучшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это".

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Как сообщалось, 15-16 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического Совета на уровне министров обороны.

В рамках встречи по инициативе США 15 июня состоится отдельное заседание контактной группы по Украине.