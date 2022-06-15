ГБР сообщило о подозрении в госизмене восьми правоохранителям в Запорожье
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Сотрудники Госбюро расследований заочно сообщили о подозрении восьми правоохранителям из Запорожской области, которые решили "служить" российским захватчикам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.
По данным следствия, один из фигурантов в награду за свое сотрудничество с российской федерацией возглавил так называемую "народную милицию", созданную врагом в Мелитопольском районе.
Установлено, что начальник склонил к сотрудничеству с врагом других своих коллег.
За измену и переход на сторону захватчиков ГБР сообщило о подозрении также двум стражам порядка из Бердянска, которые по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно захваченных россиянами территориях.
Фигуранты подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), что предусматривает заключение сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.