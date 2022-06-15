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Запад рассматривает три сценария развития войны РФ против Украины, - CNN

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Запад рассматривает три сценария развития войны РФ против Украины, - CNN
Первый сценарий предполагает постепенный захват россиянами новых территорий на Донбассе, второй – длительную позиционную войну. Третий, наименее вероятный сценарий – постепенное сворачивание Россией военных действий.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Первый из возможных сценариев - Россия сможет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях.

Второй сценарий - если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, который считают наименее вероятным – что Россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

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Если же России удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что Путин начнет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины.

Чиновники на Западе по своей информации считают, что Россия в войне за Донбасс – в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава. Россия могла потерять до трети своих наземных сил (не уточняется, речь идет о Северодонецком направлении или шире). России будет непросто добиться серьезных достижений без полной мобилизации, а это Путин считает опасным для себя шагом.

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"Думаю, скоро наступит момент, когда либо одна, либо вторая сторона будет иметь успех. Либо РФ дойдет до Славянска и Краматорска, либо украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил – это имеет значение" , – комментирует высокопоставленный собеседник с НАТО.

В Пентагоне считают, что Путин явно не отказался от планов захватить всю Украину, но не сможет этого добиться.

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Топ комментарии

  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Одні журналісти цитують других які посилаються на третіх - також журналістів.
    І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
    Одна з найдавніших професій, да.
  • Nikolai Chizhevsky
    Тобто варіант звільнення України силами ЗСУ вони взагалі не розглядають?

    "Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
  • Павло Дудра
    Скоріше всього зараз наступить етап/фаза "прагнення до переговорів" "розводки Лоха" москвою з метою відновлення сил ПЕРЕД наступною агресією..


    Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
    У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.

    https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
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