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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 750 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1440 танков и 3528 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июня потери личного состава противника составляют около 32 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1440 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 3528 (+25) ед,

артиллерийских систем - 722 (+1) ед,

РСЗО - 230 (+1) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+0) ед,

вертолетов - 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатые ракеты - 129 (+4),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,

специальная техника - 55(+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 750 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1440 танков и 3528 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
    Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
  • Олег Беляков 1ee72182
    200 - это нормально. Больше - это если бы мы были сильнее. А если бы мы были сильнее, то война бы давно закончилась.
    За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
    Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
    Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.
  • MausMike
    Якщо читати далі заголовка - то "особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано"
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