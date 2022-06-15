В России из-за санкций не хватает картона для упаковки

Из-за санкций ЕС крупные российские производители пищевых продуктов столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки. Поставка их продукции из-за этого становится нестабильной.

Об этом пишет российский "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

Представители "Союзмолоко" (объединяет Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам предложили распределять картон для выпускаемой в России пищевой упаковки между ее производителями.

Отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга РФ информацию о месячном производстве картона до конца года.

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Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов объясняет, что, имея информацию о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. По его словам, уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждались поставки оговоренных объемов картона.

Проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Ограничение испытала продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.

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Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.

По данным источников газеты, не хватает около 30% картона. Собеседник на молочном рынке объясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции.