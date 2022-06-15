Оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумщины, - Живицкий

Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь в области прошла тихо, а вот утро было неспокойным. Шалыгинская громада: в половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Живицкий.

Кроме того, в 8:30 возле одного из населенных пунктов громады россияне двумя выстрелами из гранатомета пытались уничтожить автомобиль, жертв нет.

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