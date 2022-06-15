Новости • Война

До конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина, - Порошенко

5 15774
До конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина, - Порошенко
Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову для совместного проекта "Радио Свобода", телеканалов "Эспрессо" и "Настоящее Время" "Дороги к свободе" сказал, что этот год для Украины является определяющим - нужно получить статус кандидата в члены ЕС, План действий по членству в НАТО и победить Путина.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то сегодня считает, что мы уже победили, "давайте будем говорить, как мы будем делить деньги, которые придут по "плану Маршалла". Я в своих выступлениях и на Конгрессе ЕНП, и в Сопоте (на Европейском финансовом конгрессе) призвал – сконцентрируйтесь сегодня, чтобы законодательство по ленд-лизу было принято в каждой из стран-членов НАТО. Сосредоточьтесь сегодня, чтобы Украина получила в полном объеме весь перечень вооружения. Потому что сегодня у нас не стоит задача что-либо строить, восстанавливать. Мы это точно сделаем. Сегодня стоит задача сломать позвоночник агрессору, вооружить наши вооруженные силы и остановить войну", - объясняет Порошенко.

"Причем это нужно сделать до конца этого года, так же, как мы должны получить статус страны кандидата в этом году, и так же как мы должны обеспечить План действий по членству в НАТО. Я на это рассчитываю", - говорит Порошенко.

Также читайте: Чем быстрее и больше оружия получит Украина, тем ближе мир, - Порошенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Що не кажи, а Порошенко вмів формулювати цілі і досягати їх.
  • Oleg Demchenko
    Ти зараз би молився на той мінськ - порівняй що було окуповано тоді і зараз, порівняй жертви і знищення тоді і зараз.
    Зебілам за допомогою нікчемного папірця дали 8 років на підготовку. Що зробили зебіли? Клали асфальт, писали відосікі і пишуть про арсенали - тоді як у нас щодня до 30 прильотів 500 кг вибухівки. А самі не були спроможні замінувати сраний перешийок біля Криму.
  • Ан Мур
    навпаки - той першийок вони розмінували...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости