До конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина, - Порошенко

Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову для совместного проекта "Радио Свобода", телеканалов "Эспрессо" и "Настоящее Время" "Дороги к свободе" сказал, что этот год для Украины является определяющим - нужно получить статус кандидата в члены ЕС, План действий по членству в НАТО и победить Путина.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то сегодня считает, что мы уже победили, "давайте будем говорить, как мы будем делить деньги, которые придут по "плану Маршалла". Я в своих выступлениях и на Конгрессе ЕНП, и в Сопоте (на Европейском финансовом конгрессе) призвал – сконцентрируйтесь сегодня, чтобы законодательство по ленд-лизу было принято в каждой из стран-членов НАТО. Сосредоточьтесь сегодня, чтобы Украина получила в полном объеме весь перечень вооружения. Потому что сегодня у нас не стоит задача что-либо строить, восстанавливать. Мы это точно сделаем. Сегодня стоит задача сломать позвоночник агрессору, вооружить наши вооруженные силы и остановить войну", - объясняет Порошенко.

"Причем это нужно сделать до конца этого года, так же, как мы должны получить статус страны кандидата в этом году, и так же как мы должны обеспечить План действий по членству в НАТО. Я на это рассчитываю", - говорит Порошенко.

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