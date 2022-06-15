Шольц отказался национализировать Gazprom Germania во избежание проблем с импортом российского газа, - Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц в свое время отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По словам осведомленных источников, министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, чтобы способствовать перезапуску ее работы, но его предложение было отклонено Шольцем", - говорится в сообщении.

"Шольц был озабочен тем, что подобный шаг может (...) привести к эскалации противостояния по импорту российского газа", - отмечает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с темой.

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Во вторник вечером правительство Германии сообщило, что решило продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, власти вложит в компанию около $10,4 млрд: кредит даст немецкий государственный банк развития KfW – "для защиты бизнеса от последствий санкционной войны".

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В начале апреля 2022 г. Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.

В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году – 13 млрд евро.