Шольц отказался национализировать Gazprom Germania во избежание проблем с импортом российского газа, - Bloomberg
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По словам осведомленных источников, министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, чтобы способствовать перезапуску ее работы, но его предложение было отклонено Шольцем", - говорится в сообщении.
"Шольц был озабочен тем, что подобный шаг может (...) привести к эскалации противостояния по импорту российского газа", - отмечает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с темой.
Во вторник вечером правительство Германии сообщило, что решило продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.
Кроме того, по данным агентства Bloomberg, власти вложит в компанию около $10,4 млрд: кредит даст немецкий государственный банк развития KfW – "для защиты бизнеса от последствий санкционной войны".
В начале апреля 2022 г. Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.
В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году – 13 млрд евро.