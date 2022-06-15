На Харьковском направлении бои идут за село Рубежное и в районе Изюма, - Синегубов

За прошедшие сутки обстрелов г. Харьков не зафиксировано, в то же время российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харкисской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар.

В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи.

"В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую громаду. Повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар. В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар", - говорится в сообщении.

Всего по области за сутки ранения получили 7 мирных жителей: Чугуевский район – 4 человека, Изюмский – 1 человек, Харьковский район – 2 человека.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении бои идут за населенный пункт Рубежное (село на Харьковщине. - Ред.). В районе Изюма продолжаются активные бои. Наши защитники отбивают атаки врага и наносят ему ощутимые потери", - резюмирует Синегубов.

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