Число преступлений в среднем в Украине уменьшилось на 25%, - МВД

Криминогенная ситуация в Украине в последнее время улучшилась, количество преступлений в среднем снизилось на 25%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Можем говорить о том, что в последнее время начиная с 24 февраля криминогенная ситуация в стране улучшилась. То есть реальное количество преступлений уменьшилось в среднем на 25 процентов по стране", - сказал Денисенко.

В то же время, добавил советник главы МВД, есть нарушители комендантского часа.

"Но говорить о том, что произошли какие-то экстраординарные случаи, к счастью, мы не можем", – добавил Денисенко.

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