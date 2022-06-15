Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, за минувшие сутки ранения получили 19 человек, - ОВА

Российские оккупанты снова обстреляли Николаевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку из ОВА за сутки в фейсбуке.

"Баштанский район: днем, 14 июня, обстреляна Широковская громада. По предварительной информации пострадавших нет, повреждены жилые дома. Обстрелы преимущественно были вне населенных пунктов. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Повреждены жилые дома.

Николаевский район: вчера, 14 июня, в первой половине дня в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады отсутствовал свет, вода, связь. Потерпевших нет. После вражеских обстрелов, 14 июня, в 08:00 в Галицыновском лесном хозяйстве загорелся пожар хвойной подстилки. Ночью и утром 15 июня были обстрелы в с. Котлярево Шевченковской громады. В результате утреннего обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и гаража. Также, 14 июня, обстрелы потерпели с. Шевченково Шевченковской громады и с. Лупарево Галицыновской громады. Информация уточняется.

Вознесенский район: ночью, 15 июня, по Прибужановской громаде нанесены три ракетных удара. По предварительной информации, сработало ПВО. Предварительно в результате обстрелов жертвы и разрушения объектов отсутствуют.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно", - говорится в сводке ОВА.

При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила Telegram, что "за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек". Детей среди пострадавших, по ее словам, нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 280 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 68 пострадавших получили помощь амбулаторно", - сообщила Замазеева.

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