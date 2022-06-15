СБУ инициировала арест активов белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии РФ

Служба безопасности Украины инициировала арест активов белорусской топливной компании, которая имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье у РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Как отмечается Служба безопасности Украины, инициировала арест активов белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии РФ. Среди арестованных активов – корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 млн грн.

По данным Службы безопасности, эта сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 млрд грн.

"Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и платила налоги в бюджеты обеих стран. В связи с этим сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии РФ против Украины.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.

Разоблачение и документирование преступной деятельности проводилось сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного или состояния).

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