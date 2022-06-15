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Путин рассчитывает на усталость Запада от войны в Украине, - МИД Польши

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Путин рассчитывает на усталость Запада от войны в Украине, - МИД Польши
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент страны-агрессора Владимир Путин рассчитывает на то, что скоро Запад устанет от войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день погибают люди, каждый день там погибают дети и женщины, каждый день разрушается инфраструктура", - сказал Пшидач.

Дипломат также отметил, что для борьбы с Россией нужны дополнительные санкции, которые должны быть приняты не только на уровне ЕС, но и G7 и другими евроатлантическими партнерами – США или Японией.

На вопрос, когда шестой пакет санкций ЕС начнет давать "ощутимые" результаты, он ответил, что "в ближайшие несколько месяцев" импорт нефти из России постепенно снизится.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Захід скоріше втомиться від нашого хрипатого тупомордого ***********-от тоді буде біда.
  • Святослава Ліпіна
  • VOLVO XC 70
    <******* подумало бы о том- что Смерть посланная Богом утомилась ждать сигнала- что все пора этого ушлебка ***** забирать с этого света.. транзитом в Ад..
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