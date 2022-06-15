Такой развитой антикоррупционной инфраструктуры, как в Украине, нет во многих странах ЕС, - Зеленский

Все, что делала наша страна по отношению к антикоррупционной структуре, не связано с вступлением в ЕС, а это для себя, для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ Дании.

Что касается предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, то, по мнению Зеленского, Дания, у которой есть вопросы по антикоррупционной инфраструктуре, имеет неполную информацию о реальном положении дел в нашей стране.

"Такой развитой антикоррупционной инфраструктуры, работающей во время войны и (работавшей. - Ред.) до войны, как в Украине, думаю, нет во многих странах ЕС", - пояснил президент.

В частности, по словам Зеленского, в нашем государстве продолжают работу НАБУ, НАПК и ВАКС, несмотря на попытку заблокировать полномочия некоторых из них через решения Конституционного Суда.

"Но все, что мы делали в отношении антикоррупционной структуры, в судебной реформе, не связано с вступлением в ЕС, а это для себя, для Украины. Мы хотим, чтобы Украина была быстрой, современной, без какой-либо бюрократии", - подчеркнул он.

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