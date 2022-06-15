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Учеников и учителей профобразования освободили от мобилизации - закон вступил в силу

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Учеников и учителей профобразования освободили от мобилизации - закон вступил в силу
В Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ, в частности, расширяет перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнив его такими категориями граждан, как учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионального-технического) образования, на уровне со студентами и профессиональными преподавателями перед высшим и высшим образованием .

В то же время отсрочку от мобилизации могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а преподавателям отсрочку предоставляют только в том случае, если заведение профессионального (профессионального-технического) образования – их основное место работы и они получают там не менее 0,75 ставки.

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Отмечается, что такое решение позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда профессионалами, в частности, квалификационными работниками.

Как сообщалось, 14 апреля ВР приняла соответствующий законопроект №7272.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Завтра, парковка біля ПТУ...
  • Beer Bear
    не профессия,а пестня! мало того что при ковиде просидели два года на удаленке плюс при военном положении опять никакой учебы и это все не теряя зряплаты,так теперь еще мобилизация не грозит! и какую наиважнейшую для государства функцию они выполняют сидя дома и никуя не делая?
  • Игорь Билык
    И не говори. Надо нам собратся и петицию соорудить, что бы от мобилизации освободили ******** с цензора. Это так выматывает всех обсерать в интернете, давать разрядки политикам и войскам и вообще профессионально решать насущные проблемы, что сил на войну не осталось.
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