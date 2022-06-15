Если Украина получит качественное оружие, война может закончиться быстро, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что война может закончиться очень быстро, если Украина получит качественное оружие.

Об этом он сказал в интервью австрийским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если Украина получит качественное оружие, то конец войны может наступить очень быстро. Для нас приоритетом является завершить войну и обеспечить безопасность нашей страны", - отметил Стефанчук.

Спикер отметил высокую подготовку Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что "очень важно ускорить поставки оружия в Украину, поскольку каждый день войны в Украине - это 100 убитых и 500 раненых украинских солдат".

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"Для Украины критически важны системы MLRS, вопросы, связанные с бронетехникой и танками, артиллерией и антикорабельными системами. Также для нас критически важен вопрос привлечения специалистов для разминирования территории Украины", - отметил Стефанчук.