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Европа заменит российский уголь южноафриканским, - Reuters

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Европа заменит российский уголь южноафриканским, - Reuters
Страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что за первые пять месяцев 2022 г. в Европе импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.

3,2 млн тонн доставили из крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае. За весь 2021 год было только 2,3 млн. тонн.

Угли из ЮАР за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, в частности, Украина, которая прекратила морской импорт из-за войны.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Томилин 8f4af3d4
    ГДЕ-ТО ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ,только то было в другой реальности и не у нас.
  • Andriy Vasilchenko
    Треба відвоювати наші території. У нас також є і вугілля і сланцевий газ на материковій частині України, і гігантські поклади того ж газу і можливо нафти в чорному морі. Ми навіть 2 вишки колись купили, але виявилося, що не було чим їх захищати.
  • Senator S 01a656ec
    Дима Камикадзе каже что в Бурятии на угольном разрезе произошел жуткий пожар...пригнали крутых спецов из Узбекистана...которые круто сидят Белазы...что заводить не умеют грузовики.. бедная рабZeя***)))зато величие прет со всех Дыр
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